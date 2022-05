Jennifer Aniston lancia una linea di prodotti per capelli: «I miei segreti per una chioma perfetta»

E' universalmente conosciuta come la Donna dai Capelli Perfetti, quella il cui indimenticato taglio made in anni Novanta non smette più di tornare di moda. Per quelle che negli anni sono andate almeno una volta dal parrucchiere a mostrare la sua foto non ci poteva essere notizia migliore: Jennifer Aniston apre la sua linea di prodotti per la cura dei capelli: LolaVie Hair.

Il progetto

«Ci ho messo cinque anni a realizzarla - racconta in un'intervista a Vogue Uk - anni fa, mentre lavoravo con altri brand, ho avuto la possibilità di andare dietro le quinte e vedere come si sviluppano i prodotti e il processo di marketing. Mi è piaciuto talmente tanto che ho pensato di cimentarmi». Anche perché chi meglio di lei conosce il potere di un "good hair day"? «Quando hai dei bei capelli ti senti incredibilmente bene, ecco perché è importante trovare prodotti che possono nutrirli e proteggerli».

Ma quali sono i segreti dell'icona di Friends per avere una chioma così splendente (a parte l'esercito di parrucchieri disponibili a ogni sua uscita)? È tutto molto più semplice di quanto noi comuni mortali possiamo immaginare: lavaggio, balsamo, Glossing detangler (uno dei prodotti di LolaVie) e pettinare. Poi, dieci minuti avvolti in un asciugamano e asciugatura.

I prodotti LolaVie

I primi due prodotti che si annunciano best seller sono il Glossing Detangler, balsamo districante, («il primo step quando esci dalla doccia», precisa Jennifer) e il Perfecting Leave-In, per idratare e prevenire l'effetto crespo. Il prezzo dei balsami, sostenibili e cruelty-free, si legge sul sito, si aggira dai 25 ai 29 dollari (meno di 30 euro), ma per ora la spedizione non arriva in Italia.