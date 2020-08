Olivia Paladino, la compagna di Giuseppe Conte top influencer italiana: il suo costume azzurro super cliccato quest'estate

Il costume intero con logo ha spopolato grazie a Jennifer Lopez, anche se il bikini in questa strana estate 2020 è tornato a prevalere sul collega a un pezzo. Duro a morire l'animalier, grazie all'"endorsement" di Chrissy Teigen e Chiara Ferragni. E per l'Italia c'è una sorpresa: una nuova influencer che risponde al nome di Olivia Paladino. A decretare quali personaggi hanno influenzato di più la nostra estate ci pensa una classifica di Lyst che ha radunato i "Swimfluencer", ossia i nomi che più hanno dettato legge per quanto riguarda la moda mare e i dintorni.

Olivia Paladino, il costume azzurro ha fatto tendenza per l'estate 2020

In pole position c'è, insomma, l'influencer che non ti aspetti:. È stata lei a dettare le vere tendenze dell'estate italiana. Negli ultimi mesi, riporta Lyst, le ricerche sulla "first lady" sono incrementate del 926%. Lei e il suo costume intero azzurro: tutti a googlare per copiarglielo dopo le foto pubblicate da Diva&Donna che la ritraevano in spiaggia al Circeo insieme al presidente del Consiglio.

Segue JLo, che ha pavoneggiato il suo solito fisico da urlo agli Hamptons indossando un costume intero con maxi logo Guess. Risultato: le ricerche del modello sono aumentate del 120%, il costume è andato sold out e in mancanza d'altro tutti si sono messi a sondare i siti di shopping online alla ricerca di un costume intero nero (+52% negli ultimi due mesi). Da un estremo all'altro, invece ha spopolato anche la fascia con "underboob" in vista di Bella Hadid: e le ricerche sono aumentate del 78% (del 20% per quanto riguarda i costumi minimalisti).

Jennifer Lopez super sexy a 50 anni, lo scatto fa impazzire Instagram

Non ha scherzato nemmeno Dua Lipa, che si è fatta immortalare fasciata in un mini bikini Ack cangiante con brillantini, facendo impennare le ricerche di costumi "disco-style". Mentre Chrissy Teigen ha rallegrato le fan dell'animalier indossando un completo leopardato firmato Reina Olga, risultato: le ricerche per il marchio sono aumentate del 117% nelle 48 ore successive. Come lei Chiara Ferragni, Hailey Bieber, Sofia Richie e Heidi Klum hanno fatto schizzare alle stelle le ricerche di tessuti leopard, zebra e tigre, aumentate del 44% su base annua.



Se le icone di stile femminili sono protagoniste del mondo dello spettacolo e influencer, gli uomini pendono dai post di Instagram di sportivi e calciatori vari. Non a caso, fa sapere Lyst, nella settimana dopo la pubblicazione di un'immagine di David Beckham dalla Puglia con furore con indosso un paio di short da bagno blu di CDLP, le ricerche sono aumentate del 40% per il brand, mentre quelle di costumi da bagno blu del 60%. Col blu, peraltro, non si sbaglia: almeno questo sembrano pensare gli uomini visto che si tratta del colore in assoluto più ricercato.

