Il Gucci Pin sbarca a Roma: all'aeroporto di Fiumicino il negozio temporaneo ispirato a Mickey Mouse

È arrivato all'aeroporto di Roma Fiumicino il primo Gucci Pin italiano: il negozio temporaneo ispirato alle puntine segnaposto delle cartine digitali interattive.

I Travel Retail Gucci Pin Mickey Mouse hanno lo scopo di celebrare il Capodanno cinese, che cade il 25 gennaio 2020. Per l'occasione, Alessandro Michele ha scelto di rendere omaggio all'Anno del Topo con una collezione di articoli appositamente creati, in cui campeggia il famoso Mickey Mouse di Walt Disney, in versione True Original. Mickey Mouse, il più iconico dei personaggi Disney, rallegra capi ready-to-wear e vari accessori, dalle scarpe alle borse, dgli articoli di piccola pelletteria alle sciarpe.

Il Gucci Pin che è stato inaugurato all’aeroporto di Fiumicino fa parte del secondo capitolo di questo progetto ed è interamente dedicato alla collezione presentata in occasione del Capodanno Cinese, il cui elemento chiave è il nuovo Mini GG Supreme con stampa Mickey Mouse − un tessuto beige ed ebano dal motivo vintage Mini GG sul quale spunta il simpatico topo, in dimensioni variabili. Questa stampa richiama un tessuto degli anni '80 della Maison, e il design, i colori e l'aspetto originali sono stati riprodotti grazie ad un procedimento di stampa digitale ad alta definizione. Un rivestimento protettivo e la goffratura gli conferiscono l'aspetto e la consistenza del lino.

