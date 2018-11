Gucci Guilty, arrivano i nuovi volti Jared Leto e Lana Del Rey: il party è al cimitero

A Los Angeles Halloween continua. Gucci sceglie il cimitero Hollywood Forever per il party di lancio dei due nuovi volti delle fragranze, maschile e femminile, di Guilty, rispettivamente l'attore e cantante Jared Leto e la rockstar Lana del Rey, entrambi amici dello stilista, Alessandro Michele.

I rumors lo avevano annunciato da tempo, ed anche le foto dei due divi in total look Gucci all'ultimo Met Gala in versione sacra lasciavano intendere una collaborazione, ma l'ufficialità è arrivata tra lapidi, mausolei e cipressi nel cimitero dei divi di Hollywood che ha un legame speciale con la maison e il direttore creativo, il quale, dopo aver partecipato a una festa lì in onore di Johnny Ramone, il celebre chitarrista dei Ramones morto nel 2004, vi ha ispirato i pezzi della collezione Gucci Primavera Estate 2017. Per l'occasione il cimitero ha cambiato look. Alle statue sono state messe al collo corone di fiori variopinti, le ampolle con le fragranze presentate su un maxi tavolo in una cappella illuminata, piena si piante esotiche, mentre luci colorate, dal viola al rosso, hanno illuminato un'atmosfera festaiola ai limiti della profanazione.

La campagna, che uscirà a livello mondiale a gennaio, è stata diretta da Glen Luchford, ed ha un'aria vintage. All'interno, oltre all'immaginario onirico di Alessandro Michele, c'è un cameo di Courtney Love, che è stata una delle protagoniste del party di ieri sera, insieme ad uno degli attori italiani del momento, Alessandro Borghi.

Ultimo aggiornamento: 12:41

