A Natale va di moda il Grinch: Primark lancia una collezione per chi "odia" le feste

Il perfido Grinch sarà di nuovo nelle sale cinematografiche a partire dal prossimo 29 novembre con la voce di Alessandro Gassmann nella versione italiana del cartoon, dopo il successo riscosso da Jim Carrey nel film fantasy del 2000. E per restare al passo con i tempi la moda non delude mai. Certo, Babbo Natale a bordo della slitta rimane l'eroe che esaudisce i sogni dei più piccoli, ma chi ama il malefico e tenero mostriciattolo verde dei racconti del Dr. Seuss potrà sbizzarrirsi con felpe, pigiami, calzini e, addirittura, pantofole a tema grazie al brand Primark.

Una capsule collection ironica e divertente che diventa un'ottima idea regalo in vista delle festività natalizie (con largo anticipo) e che, da Amsterdam a Londra, sta già impazzando sui social con tanto di hashtag dedicato #primarkgrinch. Special gift per i bimbi perché Primark ha realizzato tutine e pantoufle anche per loro. Così lo spirito (cattivo) del Natale sarà presente nei cassetti di grandi e piccini e, se proprio non sopportate l'atmosfera natalizia e i panettoni già esposti nei supermarket vi mettono ansia, liberate la fantasia Grinch che è in voi sfoggiando pullover e tute irriverenti che sono anche un modo diverso per esprimere la propria voglia di festeggiare il Natale in famiglia e con gli affetti più cari. Se poi non avete ancora avuto il tempo per scrivere la famosa letterina a Santa Claus, la collezione Primark in edizione limitata, e disponibile già sul sito e-commerce del marchio, potrebbe essere il desiderio inespresso da inserire nell'elenco. Lasciando a bocca aperta tutti. Anche Babbo Natale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA