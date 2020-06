Givenchy, al posto di Clare Waight Keller arriva Matthew Williams: lo stilista dello streetwear

Dopo l'addio di Clare Waight Keller, che, tra l'altro, realizzò l'abito da sposa di Meghan Markle, da Givenchy arriva Matthew Williams come nuovo direttore creativo. Classe 1985, nato a Chicago e cresciuto a Pismo Beach, in California, lo stilista è il fondatore dell'etichetta di streetwear, Alyx. La sua prima collezione per Givenchy sarà presentata il prossimo ottobre, durante la Paris Fashion Week. «Sono estremamente onorato di unirmi a Givenchy - ha detto lo stilista -. La posizione unica e l'aura senza tempo della maison la rendono un'icona innegabile. Non vedo l'ora di lavorare nei suoi atelier e con il suo team per trasportare il brand in una nuova era, basata sulla modernità e l'inclusività. Sono grato della fiducia che Lvmh ha riposto in me dandomi l'occasione di realizzare il sogno di una vita. In questo momento senza precedenti per il mondo intendo mandare un messaggio di speranza, insieme alla mia community e a miei colleghi, contribuendo a un cambiamento positivo».

Autodidatta, Williams ha affinato la sua arte iniziando con la moda, coltivando relazioni con i migliori talenti in ambiti creativi, tra cui arte, musica, fotografia e moda. Dopo aver lavorato in passato come direttore artistico per Lady Gaga e Kanye West, nel 2015 ha fondato il proprio label Alyx, (dal nome della figlia), etichetta dalla forte impronta luxury streetwear. Dopo aver vissuto a Ferrara, ora lo stilista vive a Parigi.

Il brand, che affonda le sue radici nella cultura contemporanea e nel design, ha subito attirato l'attenzione degli addetti ai lavori e nel 2016 è stato selezionato tra i finalisti per il Premio Lvmh, dedicato ai giovani designer. Da allora, il marchio è stato ribattezzato 1017 Alyx 9SM. Oltre al suo impegno nell'artigianato e nella cura dei dettagli, Williams è un fervido sostenitore della ricerca e dell'innovazione tecnologica, due ambiti che sposano perfettamente la filosofia di Givenchy. «Sono molto felice di vedere Matthew Williams unirsi al gruppo Lvmh - afferma Sidney Toledano, presidente e ceo di Lvmh Fashion Group -. Da quando ha preso parte al Premio Lvmh, abbiamo avuto il piacere di vederlo crescere e diventare il grande talento che è oggi. Credo che la sua singolare visione della modernità sarà una grande opportunità, per Givenchy, di scrivere un nuovo capitolo con forza e successo». Soddisfatto della nomina anche Renaud de Lesquen, ceo e presidente di Givenchy: «Voglio dare un caloroso benvenuto a Matthew nella bellissima maison Givenchy - dice -. Sono convinto che con il suo approccio insolente al design e alla creatività, unito all'ottima collaborazione con gli eccezionali atelier e team della maison, Matthew aiuterà Givenchy a raggiungere il suo pieno potenziale».

