Gigi Hadid e Zayn Malik, ritorno di fiamma: paparazzati mentre si baciano a New York

È ufficialmente ritorno di fiamma tra la bella top Gigi Hadid e l'ex degli One Direction Zayn Malik. La coppia, dopo due anni insieme, si era separata qualche mese fa per la disperazione dei fan, che ormai speravano di vederli con l'anello al dito. Ma, pare, nulla è andato perso visto che i due sono stati intercettati da Tmz mentre si scambiavano effusioni in strada a New York. Non solo: Zayn sarebbe stato paparazzato svariate volte mentre lasciava l'appartamento di Gigi e pare che le abbia anche regalato un bouquet di rose rosse per il suo compleanno.In effetti i più appassionati alla vicenda ricorderanno che i due si erano lasciati ribadendo il proprio affetto e la stima reciproca: Gigi in particolar modo sembrava aperta a un ritorno di fiamma. Che, puntualmente, è avvenuto.