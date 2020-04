Gigi Hadid incinta, la super top aspetta un figlio dal fidanzato Zayn Malik

Tra una separazione e l'altra, Gigi Hadid e il fidanzato Zayn Malik aspettano il loro primo figlio. Secondo quanto riporta Tmz, la super top, diventata famosa sulle passerelle di tutto il mondo fasciata negli abiti di tutti i maggiori stilisti, sarebbe alla 20esima settimana di gravidanza. La coppia ha tenuto la notizia segreta per i primi mesi: «E' stata circondata da amici e famiglia per un po' - scrive Entertainment Tonight - sono felicissimi».

Gigi e Zayn, coppia di bellissimi che ha fatto sognare i fan since 2015, sono stati insieme tre anni e poi si sono separati. Da allora, niente è stato più certo riguardo alla loro relazione: lo scorso dicembre si è cominciato a parlare di un ritorno di fiamma, e poi i due sono stati paparazzati a New York per il compleanno dell'ex One Direction. Da allora non si sono più lasciati: e a breve saranno in 3.



