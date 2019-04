Da Madonna a Lady Gaga, tutte le "Icone" di Francesco Scognamiglio in mostra a Milano

«Sono profondamente legato alla couture e questi abiti esposti sono stati indossati soltanto una volta. Proprio come un vestito da sposa che conserva la sacralità, il significato e la preziosità di poter essere indossato solo per poche ore. Mi piace l'esclusività, l'eccezionalità, ma anche la fedeltà di appartenere ad una sola persona. Desidero pensare che il mio abito resti addosso un po' per sempre, come le emozioni». Il designer Francesco Scognamiglio mette in mostra a Milano le sue creazioni che le star del panorama musicale e cinematografico internazionale hanno vestito sui più importanti red carpet.



L'esposizione Icons, visitabile dal 5 all’8 aprile nel corso della manifestazione Sì Sposa Italia Collezioni 2019, dedicata al segmento bridal e ospitata all’interno di Fiera Milano City, è una retrospettiva che racconta il forte legame tra il couturier di Pompei e la bellezza delle “sue” donne. Icone di stile che nelle più prestigiose kermesse con i suoi abiti hanno incantato i palcoscenici mondiali durante la loro carriera artistica. Nicole Kidman, Rihanna, Nicki Minaj, Courtney Love, Emma Watson. E poi Beyoncé, Madonna, Miley Cyrus, Lady Gaga e Björk. Un percorso espositivo che omaggia la grammatica estetica dello stilista e il suo ventennale linguaggio creativo grazie al quale Scognamiglio ha saputo tradurre l'amore per le donne nella moda.

Con una visione nuova, opulenta, ricca, che spesso riporta alla memoria lo sfarzo scenografico attraverso abiti scultura che sembrano opere d'arte e, tra ricami, piume e cristalli, enfatizzano la silhouette femminile esaltandone le forme mediante tessuti elaborati in un’armonia di linee sinuose, volumi, simmetrie e asimmetrie. La maestria sartoriale di Francesco Scognamiglio si fonde ad un pensiero avanguardista e sperimentale, trasformando la fisicità in un'identità fortemente iconografica ed emozionale. Un raro esempio di estro made in Italy alla conquista degli States e di come, partendo da una sartoria famigliare alle porte di Napoli fino all'atelier nel cuore della città meneghina, lo stilista partenopeo, da sempre fedele alle sue radici e alla sua terra, sia riuscito a proiettarsi nel gotha del fashion con un posto di rilievo tra le firme più apprezzate dalle celebrities. Quella di Scognamiglio è una storia tutta italiana che continua e lascia il segno del nostro bello e ben fatto all'estero.

Ultimo aggiornamento: 13:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA