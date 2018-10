Filippa Lagerback debutta nella moda: stivali texani e animalier nella sua collezione di scarpe

Filippa Lagerback in versione wild come non l'avete mai vista. Il volto di “Che tempo che fa”, dopo le nozze da fiaba con il conduttore ed ex gieffino Vip Daniele Bossari, si lancia nel mondo della moda con una collezione di calzature in collaborazione con il brand veneto “Carmens”. La capsule collection “FilippaXCarmens” è una reinterpretazione in chiave contemporanea del mondo western. Per donne forti e di carattere che sanno cosa vogliono ma non rinunciano alla femminilità tra stampe animalier, frange e dettagli immancabili che impreziosiscono l'intera linea. Dal selvaggio West ritornano in voga boots texani, cuissardes pitonati anche in versione tronchetto, per cowgirl che non si arrendono nella giungla metropolitana.



Venti iconici modelli in cui non mancano quell'allure vintage per le amanti dell'American style e giochi di colore che vanno dal senape al nero con applicazioni in suede. Poi azzurro, grigio e il rosso rubino con accenti pop evergreen. «Grazie a Carmens ho realizzato uno dei miei più grandi sogni: creare una capsule di scarpe che riflettesse il mio modo di essere e nella quale tante donne possono identificarsi» ha dichiarato la bella Filippa, che ha aggiunto «il risultato è una linea ricca di pezzi iconici come boots e tronchetti dal sapore western, pensati per una vera e propria cowgirl metropolitana, una donna che come me affronta la vita quotidiana senza mai rinunciare allo stile. Lavorare con un team così professionale è stata un’esperienza davvero incredibile e divertente, un’avventura bellissima che mi ha insegnato molto e grazie alla quale ho potuto esprimere tutta la mia creatività».

«Lavorare con Filippa è stato un vero e proprio piacere, la collaborazione è stato un naturale sviluppo delle attività digitali che hanno visto Filippa ed il brand Carmens uniti da più stagioni. Femminilità, eleganza, contemporaneità e semplicità sono tratti distintivi che ritrovo in lei ma allo stesso tempo sono caratteristiche che cerchiamo di fondere in ogni nostra creazione. Filippa, donna di spettacolo, ha saputo mixare con il giusto equilibrio l’originalità delle tendenze ad un easy-to-wear funzionale e dinamico. Il suo approccio di lavoro è stato stimolante per tutti i nostri reparti aziendali, dalla manovia di produzione all’ufficio stile», ha spiegato entusiasta l'ad del marchio Fabiola Bolzonaro.

Il "Wild Wild West" di Filippa Lagerback, trasformato in preziose shoes tutte da indossare nella quotidianità o da abbinare a look più ricercati, sarà disponibile sulla piattaforma e-commerce del brand Carmens a partire dal prossimo 20 ottobre e presso lo store monomarca di Roma.

Ultimo aggiornamento: 15:24

