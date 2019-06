Ferragamo incanta Firenze, Piazza della Signoria diventa una passerella per Pitti Uomo

Salvatore Ferragamo sfila nella culla del Rinascimento. E per il fashion show della collezione maschile primavera-estate 2020, la prima firmata dal direttore creativo Paul Andrew, sceglie la Firenze en plein air di Piazza della Signoria al tramonto durante Pitti Immagine Uomo 96. Sullo sfondo, la Fontana del Nettuno di Bartolomeo Ammannati, accanto a Palazzo Vecchio, che la casa di moda toscana ha restaurato con un'operazione di mecenatismo. Superato il concetto di genere nella moda e valorizzando il multiculturalismo, Andrew porta in passerella mannequins di tutte le età, alcuni superano i settant'anni, e la mise en scène stupisce tra colori pastello (dal verde al prugna), lavorazioni artigianali in corda con un'estetica giovane e codici stilistici audaci, pluridimensionali.

Le maxi-bag per lui si abbinano alle espadrillas in camoscio con base in rafia intrecciata. Giocando tra passato e presente, senza dimenticare l'antica tradizione di famiglia del "calzolaio delle dive" since 1927. Per lei (16 le modelle in piazza, 41 i modelli), perfezione cromatica con jumpsuit mini-biker in cotone prive di maniche da indossare su sandali a rete che arrivano fin sotto al ginocchio. Paul Andrew riporta in auge l'heritage della maison fiorentina, con la soddisfazione del presidente, e punta sulle stampe d'archivio e sui contrasti della palette. Ridisegnando l'idea di un nuovo lusso contemporaneo in cui gli accessori, assolutamente funzionali, uniscono alla sperimentazione materica la cura dei dettagli, il tailoring, la portabilità degli abiti, fra trench e capispalla oversize. In prima fila gli applausi della star americanai e sulla catwalk anche l'attore britannico, modello per un giorno, noto per aver interpretato il giovane Tom Riddle nel film "Harry Potter e il Principe mezzosangue".