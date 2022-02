Fendi sfila a Milano: per la collezione Kim Jones si è ispirato a Delfina Delettrez Fendi

Pelle e chiffon, bustier e pellicce, tessuti maschili e trasparenze: è un morbido rigore quello portato in passerella oggi da Fendi nella collezione firmata da Kim Jones, ispirata a una delle donne della maison, Delfina Delettrez Fendi, che ha anche disegnato i gioielli del prossimo inverno. Lo stilista racconta infatti di essersi ispirato alla figlia di Silvia Venturini Fendi, vista nell'headquarter romano della maison con indosso una blusa stampata presa in prestito dal guardaroba della madre.

«Il modo migliore per esplorare gli archivi di Fendi è tramite il guardaroba stesso della maison. Con collezioni che, sebbene provengano dal passato, sanno molto di presente» dice Jones, che per l'autunno inverno 2022 riunisce due collezioni iconiche del brand, la primavera-estate del 1986 e l'autunno inverno del 2000, rileggendo alcuni dei capi chiave del marchio sotto una nuova luce. Così il designer britannico ha abbinato le stampe geometriche e lo styling sartoriale del 1986 con la leggerezza dell'autunno-inverno 2000, esplorando due concetti chiave, forza e leggerezza. Gli abiti di chiffon color cipria, rosa e verde mela si alternano a bustier portati sopra la camicia e a gonne a matita di pelle o a pantaloni a vita alta, sempre accompagnati da cinture con grandi tasche. «È un guardaroba pensato per adattarsi a ogni aspetto della vita di una donna - sottolinea Jones - che parla a tutte le generazioni e tutto ha avuto inizio con Delfina».

Questa collezione, aggiunge Silvia Venturini Fendi, «mi riporta alla storia della mia famiglia. Ho indossato queste stampe, Kim le ha viste su Delfina. Quello che per me conta nella moda è che non sia qualcosa da indossare solo una volta e questo è il caso di Fendi, che non è mai banale. C'è sempre una storia dietro ogni pezzo, sempre qualcosa di diverso». «Non ci sono divisioni, non ci sono barriere da Fendi - conclude Silvia Venturini Fendi -. Perché siamo una famiglia». E non a caso alla fine della sfilata, a salutare gli ospiti, sono usciti tutti insieme: Kim, Silvia e Delfina.