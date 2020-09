Etro apre il primo Garden a Milano, il temporary cocktail bar fino al 31 ottobre

(di Nicole Cavazzuti)



Divani e cuscini con fantasie floreali, alberi decorati con candeline e una passerella che ricorda quella delle sfilate. Ecco come si presenta il nuovo Etro Garden, il primo temporary cocktail bar green della Maison aperto a Milano nel chiostro del Four Seasons di Milano, in via del Gesù.

Un format che potrebbe essere replicato in altre città del mondo e che resterà attivo fino al 31 ottobre. Con tanto di dj session dal martedì al sabato.

Cosa aspettarsi in fatto di drink & food?

Una proposta originale. “Ho studiato i cocktail partendo dai colori del marchio Etro”, spiega il bar manager Luca Angeli. Che ha firmato la Etro drink list, una selezione di rivisitazioni di classici come il Bergamot Gimlet (Belvedere Vodka, Italicus, Lime Cordial) e il Cherry Fizz (gin, cherry liqueur, lime, soda). Drink da accompagnare alle tapas dello chef Fabrizio Borraccino, come la ricciola marinata con avocado e tosazu o a alette di pollo con pane alle spezie e yogurt al lime. Ultimo aggiornamento: 12:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA