Donatella Versace: è lei la best designer ai GQ Awards 2018

di Gustavo Marco Cipolla

Non ce ne voglia Sua Maestà, ma questa volta, a Londra, la regina è lei:. Prima di approdare a Shangai, in Cina, per un secondo award, la direttrice creativa della maison della Medusa, avvolta in un long dress che, come da tradizione ormai consolidata reinterpreta in chiave contemporanea l'heritage della casa di moda, è stata premiata qualche giorno fa nella City come “best designer of the year” in occasione dei “GQ Men of the year Awards”, cerimonia di premiazione organizzata da British GQ in collaborazione con il brand Hugo Boss con lo scopo di attribuire un riconoscimento alle personalità che nell'ultimo anno si sono distinte per aver arricchito con il proprio savoir faire il settore nel quale lavorano.Già nel dicembre 2017 Donatella Versace era stata premiata nella Capitale britannica quale icona fashion durante i “British Fashion Awards” e, per l'edizione numero 11 dei GQ Awards, la stilista non è sola sul red carpet. Eccola sorridente in compagnia dei fascinosi attori«È la men of the year night, sono entusiasta e felicissima di condividere il tappetto rosso con questi due signori», ha scritto la designer sulla sua pagina Instagram ufficiale. In un'esplosione di like per i suoi follower che da sempre la seguono sui social. Tra i tanti premiati anche ilper il suo impegno charity con centinaia di associazioni no profit, il designerche festeggia il cinquantenario dalla fondazione del suo brand e che si è aggiudicato l'award “Design Legend” per aver raccontato il sogno americano con le sue creazioni, la cantante e top model di origini albanesie, non da ultima, l'icona della moda per eccellenza, che con il suo fascino continua a stregare l'obiettivo dei fotografi e le catwalk:la Venere nera, da sempre amica di Donatella Versace e musa dell'indimenticabile Gianni.Tutto in una notte glamour che ha acceso di nuovo i riflettori sull'intramontabile mondo della moda.