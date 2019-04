Dior Cruise 2020, l'Africa glam di Maria Grazia Chiuri sfila a Marrakech

L'Africa e le sue tradizioni primordiali incontrano il glamour occidentale di Dior all'ombra delle palme, al calar del sole di Marrakech. Maria Grazia Chiuri ha scelto la città più cool del Marocco per mandare in scena la collezione Cruise 2020. Le modelle in passerella hanno camminato su stuoie ricamate al suono mistico dei flauti, con il ritmo incalzante dei tamburi as accompagnare il loro incedere. La donna pensata dalla stilista è una cittadina del mondo che ama esplorare soprattutto i posti che sono crocevia di culture. Indossa tuniche, kaftani, abiti lunghi in tessuto wax, declinati secondo i codici stilistici della Maison.

Una sfilata all'insegna dell'unione di culture, a partire dal titolo 'Common Ground', in cui Dior ha scelto si affidarsi alla collaborazione con aziende, designer ed artigiani africani. Per il wax, as esempio, la Chiuri si è appoggiata all’atelier di Uniwax, in Costa d’Avorio. Pathé Ouédraogo, tra i più importanti designer del Continente Nero, ha realizzato una camicia omaggio a Nelson Mandela, mentre Grace Wales Bonner e Mickalene Thomas hanno reinterpretato l’iconica silhouette della giacca Bar abbinata alla gonna. Per gli accessori da portare sui capelli, turbanti e cappelli in primis, a collaborare con Stephen Jones di Dior sono state Martine Henry e Daniella Osemadewa.



