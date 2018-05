Se sei curvy il vestito costa di più, bufera sul sito di shopping

Sei curvy? Il vestito costa di più. È bufera sul sito del brand britannico New Look dopo che un'utente si è accorta che lo stesso capo era più caro nella versione "curves", ossia quella che si rivolge alle ragazze più formose. Un esempio: i pantaloni verdi a righe verticali nella taglia normale costano 19.99 sterline mentre per quelli extrasize bisogna pagare qualche sterlina in più e arrivare a 22.99. Stessa storia per la maglietta con la scritta Très Jolie, due sterline in meno nella versione normale: sostanzialmente, secondo il Daily Mail, ci sarebbe una "tassa" del 15% sulle curve. ll sito è subito corso ai ripari e ha fatto sapere di stare aggiornando la loro sezione prezzi.