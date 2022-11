Mercoledì 23 Novembre 2022, 15:51

Quest'autunno-inverno nulla sembra essere glamour quanto il nodo della cravatta, con le passerelle di stagione che ripescano l'accessorio tipicamente maschile facendone un ricercato dettaglio per lei, nel segno di uno stile gender fluid, sempre più libero dalle convenzioni. Le origini formali della cravatta passano infatti in secondo piano rispetto alle reinterpretazioni creative del nuovo e intrigante accessorio, da sfoggiare anche durante le prossime feste natalizie.

Corsetto torna a fare tendenza, il bustier da elemento di costrizione a dettaglio glamour

Cravatta, i modelli storici

Passando in rassegna la storia della moda e del costume si intercettano i modelli più celebri: dalla Lavallière a fiocco largo della favorita del Re Sole, la duchessa de La Vallière; al modello androgino sfoggiato dall'attrice Marlene Dietrich che impreziosiva così i suoi tailleur dal taglio maschile. La cravatta diventa super glamour nel guardaroba griffato Karl Lagerfeld, come sotto le power jacket di Giorgio Armani, e fino alle collezioni firmate Heidi Slimane per Saint Laurent. Che sia in stile yuppie sulla scia dei favolosi anni Ottanta o in versione intellettuale chic, è il pezzo glam da indossare giorno e notte. Per questo autunno-inverno ha sfilato a New York sotto i completi doppiopetto di Ralph Lauren; a Parigi condita dal romanticismo di Louis Vuitton; a Milano da Gucci e Sportmax, sottile in pelle, annodata con nonchalance, perché come diceva un vero dandy del calibro di Oscar Wilde, una cravatta ben legata rappresenta "il primo passo serio nella vita". Da Louis Vuitton paragonati a "una fioritura in movimento" i look sono frutto della contaminazione di maschile e femminile: le cravatte colorate e in stile floreale sbocciano così sotto giacche e capispalla scultorei, con il modello Bouquet in seta stampata a colori vivaci con la tecnica a getto d'inchiostro.

Il mood anni Novanta

E' passata dalla teoria alla pratica, Bella Hadid che ha presentato la sua prima collezione moda per l’e-shop tedesco About You. Un gioco di squadra che ha dato vita a 64 creazioni dallo stile Novanta e Duemila, condite da un’attitudine dark. Tra pullover a righe coloratissimi e maglie con stampe optical, anche quattro pezzi upcycled in denim riciclato al 100%: una borsa, due gonne e l'immancabile cravatta. E' total black in pelle da Gucci abbinata a un'immacolata camicia bianca; eleganza timeless da Ralph Lauren con i più classici completi gessati che cedono alle lusinghe della cravatta. Da Sportmax è in pendant con giacche e cappotti che rivisitano il power dressing dei Quaranta, Ottanta e Novanta tra spalle esagerate e minimalismo chic. «La cravatta per come l'ho pensata esprime un desiderio di libertà infrangendo i codici più tradizionali», spiega la stilista Francesca Liberatore che per la sua primavera-estate 2023 scioglie il classico nodo e immagina completi mannish da cui fanno capolino cravatte sì, ma notate bene spesso indossate slacciate con buona dose di nonchalance. «Un nuovo modo di intendere e ricercare modi e mode che esprimano il contemporaneo in una collezione che rivela corpi liberi di vivere la propria identità».