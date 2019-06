Vacanze in vista? Ecco i 6 costumi da portare assolutamente in spiaggia

Vacanze programmate, la valigia quasi pronta ed un unico grande assente: il costume da bagno. Se siete ancora indecise sul bikini da portare in vacanza quest’estate potete finalmente tirare un sospiro di sollievo. Le tendenze per la moda mare 2019 sono chiare e le proposte per tutti i gusti, dal classico al più trendy passando per il vintage. Tutte, ovviamente, Instagram approved.



Con la cinta

Uno tra i trend più sofisticati dell’estate 2019 è il costume intero o due pezzi con cinta coordinata. Il modello è a tinta unita o stampato multicolor ma con il punto vita ben evidenziato da fusciacche incorporate, come quello che indossò Ursula Andress in “Agente 007 - Licenza di uccidere”. La cinta al mare? Alla Andress valse il primo posto tra i 100 momenti più sexy del cinema… fate voi.



Glitterato

Non solo sarete più luminose del sole, ma attirerete anche tutti gli sguardi del circondario.

Se state ancora pensando a quel bikini brasiliano rosa in lurex scintillante visto addosso alla ragazza in spiaggia domenica scorsa probabilmente è di Sand Bikini, il brand made in Italy che sta spopolando e realizza costumi glamour per non passare inosservate.



Fluo

Se gli anni 80 sono il vostro decennio preferito, quest’anno Calzedonia ha pensato a voi. La nuova linea firmata Chiara Ferragni si tinge di nuance fluo e colori al neon, per un’estate pop all’insegna del divertimento. I due pezzi rosa shocking ed il bikini dai dettagli giallo evidenziatore sono tra i preferiti anche della testimonial e disegnatrice d’eccezione.



