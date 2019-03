Cosmoprof, numeri da record quest'anno a Bologna con 3.033 aziende e il 10% di visitatori in più

Si è chiusa con numeri da record l'edizione 2019 di Cosmoprof a Bologna, l'appuntamento di riferimento per l'industria beauty. «Abbiamo raggiunto un importante obiettivo, con oltre 265.000 operatori dell'industria cosmetica e un incremento percentuale di visitatori dall'estero di circa il 10% - dichiara Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere - Questo dato, insieme al record di espositori - 3.033 aziende da oltre 70 Paesi - ci rende orgogliosi dei risultati ottenuti, e ci dà l'energia per affrontare nuovi progetti. Da Bologna, Cosmoprof Worldwide arriva a raggiungere tutto il mondo, con manifestazioni in tutti i continenti. Dopo Asia, Nord America e India, dopo le partecipazioni nei mercati del Sud America e del Sud Est Asiatico, e dopo lo sviluppo in Europa grazie all'acquisizione del gruppo tedesco Health & Beauty, siamo ora pronti per allargare le frontiere, grazie anche al supporto del Ministero dello Sviluppo Economico, di ICE - Italian Trade Agency, e del nostro partner, Cosmetica Italia».



«Le imprese presenti alla manifestazione hanno registrato un significativo aumento della qualità dei contatti con gli operatori del settore - aggiunge Renato Ancorotti, presidente di Cosmetica Italia - e si sono fatte promotrici di una offerta sempre più mirata di prodotti e di servizi. Non a caso l'export, in crescita del 3,6% per un valore di 4.800 milioni di euro, continua a sostenere i fatturati, che superano gli 11,2 miliardi di euro, in crescita del 2,1%». Cosmoprof 2019 ha puntato i riflettori sulla sostenibilità, il risparmio energetico e il corretto utilizzo delle risorse ambientali.Le iniziative in manifestazione, come NO. CO. - NO COMPROMISE, l'installazione del progetto The Cosmopack Factory, i contenuti espressi durante i Cosmotalks e le installazioni con materiali sostenibili hanno evidenziato l'attenzione che la manifestazione ha rivolto all'ambiente.

