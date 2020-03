Yamamay e Carpisa sostengono la ricerca con l’iniziativa “Viva l’amore, Viva la vita”

In tempi di pandemia, Yamamay e Carpisa portano avanti l’iniziativa “ Viva l’Amore, Viva la Vita ” . Dopo lo scorso fine settimana a Milano, adesso l'iniziativa si è estesa ad altre città. Per ogni acquisto in un negozio dei brand e online, da venerdì 6 marzo a domenica 8 sarà devoluto 1 euro alla ricerca contro il Coronavirus degli ospedali ASST Fatebenefratelli Sacco, INMI L. Spallanzani di Roma e AOU Policlinico Federico II di Napoli. L'iniziativa è supportata anche da Manila Grace, che devolverà 5 euro per ogni scontrino di marzo al Dipartimento di Malattie Infettive dell’ASST FBF Sacco. Giorni fa, Domenico Dolce e Stefano Gabbana hanno fatto una donazione a Humanitas University per sostenere uno studio coordinato da Alberto Mantovani, direttore sceintifico dell'istituto milanese, mirato a chiarire le risposte del sistema immunitario al Coronavirus © RIPRODUZIONE RISERVATA