Coronavirus, Gucci e Prada rispondono all'appello della Toscana per produrre mascherine e camici

Il mondo della moda si riconverte per far fronte, insieme alle autorità e al sistema sanitario, all'emergenza coronavirus. Gucci e Prada rispondono all'appello all'industria della moda da parte della Regione Toscana: il brand del gruppo Kering ha deciso di donare 1.100.000 mascherine e 55.000 camici (prodotti dalla filiera Gucci) che, previa autorizzazione delle autorità competenti, saranno consegnate nei prossimi giorni.

Anche Prada scende in campo per fornire mascherine e camici. «Prada, su richiesta della Regione Toscana, ha avviato mercoledì 18 marzo la produzione di 80.000 camici e 110.000 mascherine da destinare al personale sanitario della Regione. Il piano prevede consegne giornaliere che saranno ultimate in data 6 aprile», fa sapere l'azienda. Gli articoli sono prodotti internamente presso l'unico stabilimento del gruppo, Prada Montone (Perugia), rimasto operativo a questo scopo e da una rete di fornitori esterni sul territorio italiano.

