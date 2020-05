All'asta a Shanghai 40 mascherine dipinte da artisti cinesi per aiutare la battaglia antiepidemica in Italia

Quaranta mascherine artistiche sono state messe all'asta a Shanghai per aiutare la battaglia antiepidemica in Italia. Queste mascherine sono state disegnate da 10 influenti artisti cinesi contemporanei, tra cui Ding Yi, Li Lei e He Xi, utilizzando diverse tecniche di stampa e tintura della seta, ritraendo modelli e figure tradizionali cinesi. L'evento «Italia, siamo con voi: Arte & Moda per la Salute» è stato promosso da Wing's Culture and Art Fund of Shanghai Cultural Development Foundation e dalla Camera Nazionale della Moda Italiana, con la sponsorizzazione di Chic Group e Shanghai Rongyi Investment Management. Anche il Consolato Generale d'Italia a Shanghai ha sostenuto questo evento. Imprenditori e rappresentanti delle camere di commercio italiane e cinesi hanno partecipato attivamente all'asta. Durante l'evento, anche aziende e fondazioni cinesi hanno realizzato donazioni all'Italia, tra cui decine di migliaia di mascherine.

Carlo Capasa, presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana, ha apprezzato il sostegno della comunità della moda cinese e ha inviato i suoi saluti da Milano. «Credo che questo appuntamento lascerà una profonda impronta nella storia della moda e dell'arte dei nostri due Paesi. Credo fermamente che la Cina e l'Italia possano superare l'emergenza sanitaria». Quest'anno si celebra l'anno della cultura e del turismo tra Cina e Italia e inoltre è il cinquantesimo anniversario dell'avvio delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi.

