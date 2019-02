Christian Dior: a Londra insieme alla mostra al Victoria&Albert Museum, piatti e cocktail ispirati al grande stilista

Un’esperienza culinaria di alta moda in onore di Christian Dior. E' quanto propone un albergo londinese, The Franklin London - Starhotels Collezione, che offre ai suoi ospiti un menu speciale ispirato alla mostra

Christian Dior: Designer of Dreams

del Victoria & Albert Museum, aperta fino al prossimo 14 luglio. I momenti chiave della vita del grande stilista prendono la forma di colorate creazioni dolci e salate d’ispirazione francese, realizzate dalla brigata dello chef Alfredo Russo. Tra le proposte del ristorante affacciato sugli Egerton Gardens spiccano gli Éclair Cousu-Main al formaggio e tartufo, che traggono spunto dal titolo del libro di cucina scritto da Christian Dior; il dolce J'Adore, un pan di Spagna alle arachidi con crema al cioccolato servito con una vaporizzazione di Calvados presentato in una boccetta di profumo e dedicato all’iconico eau de parfum della maison; Le Montaigne, la torta al cioccolato al latte con panna che rende omaggio alla boutique parigina di Dior che ha qui la sua sede dal 1946. Infine impossibile non citare il The Mitzah, il cocktail creato da Salvatore Maggio.

