Chiara Ferragni, i sandali per la notte degli Oscar vanno a ruba (e costano 690 euro)

Chiara Ferragni e la sua ultima trovata stellare. I sandali Oscar della sua collezione, la Chiara Ferragni Collection, appunto. Quelli che l’influencer cremonese ha sfoggiato per la notte degli Oscar a Los Angeles durante il party di Vanity Fair. Un made in Italy in edizione super limitata, con alcuni numeri (38 e 39) andati praticamente a ruba in pochissime ore al prezzo di 690 euro (782 dollari).

Tra un selfie con Marilyn Manson, una festa piena di vip e un hamburger nella notte al fast food sulla strada prima di rientrare a casa (tutto documentato sulle Instagram stories ovviamente), Chiara Ferragni - accompagnata dal marito Fedez vestito rigorosamente in smoking Prada - ha percorso il red carpet elegantissima in abito rosso firmato Giambattista Valli con un lungo strascico dietro e gonna corta davanti, un fiocco a coprire la scollatura e gioielli Pomellato. A completare il sandalo Oscar, un sandalo nero in pelle di camoscio con tacco 110mm, tre strisce di tennis di cristalli, chiusura con zip in cristalli e suola rivestita da glitter argento.



Ultimo aggiornamento: 21:38

A lei, che non per nulla è stato oggetto di studio alla Harvard Business School, che ha riempito centinaia di copertine di magazine e che ha chiuso la scorsa settimana la prima edizione della masterclass con una due giorni milanese andata tutto esaurito, va riconosciuta eleganza e gentilezza. Ma anche il genio e l’estro dell’imprenditoria di una che, a quanto pare, non sbaglia un colpo.