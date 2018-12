Chiara Ferragni, biglietti fino a 650 euro per la sua masterclass di make up: fan furiosi

Chiara Ferragni e la sua prima masterclass di make-up. Sono stati messi in vendita i biglietti per il primo corso tenuto dall'influencer più famosa del mondo, il 9 febbraio 2019 al Teatro Vetra di Milano, dalle 14.30 alle 19. In pochi minuti sul sito della Beauty Bites Masterclass di Chiara Ferragni è stato registrato un boom di accessi, con 37mila persone in coda. Ma a far discutere sarebbe stato il prezzo...

Come riporta il sito Il Giornale, il costo del Regular ticket (il biglietto basic) è di 350 euro e comprende una make up bag Beauty Bites da 150 euro, l’attestato di partecipazione alla masterclass, posti a sedere nel terzo settore del teatro e un California buffet. Poi c'è l'Exclusive ticket, un biglietto da 450 euro, nel quale – oltre ai vantaggi del primo – sono inclusi un posto a sedere nel settore centrale del teatro e una make up bag del valore di 350 euro. Infine, il Vip ticket da 650 euro. Il biglietto vip include foto con l’influencer e il make-up artist Manuele Mameli, una borsetta Beauty Bites da 500 euro, ingresso prioritario nel teatro con uscita prolungata fino alle 20, posti a sedere sotto palco e la possibilitá di personalizzare il proprio make up look con professionisti di Sephora e prodotti Lancome.



Ma il costo dei biglietti, in particolar modo quello vip, avrebbe fatto storcere il naso a molti fan, che hanno invaso di commenti il profilo Instagram di Chiara Ferragni. «E i dottorandi a 800 euro al mese muti», «Ma davvero c'è gente che spende 650 euro?», «Mi pago due affitti con un vip ticket», sono solo alcuni dei commenti dei follower. C'è poi chi fa dell'amara ironia: «Nuovo metodo di pagamento: vendi un rene». E chi avrebbe voluto partecipare e non può permetterselo: «Mi ero messa in coda, volevo farlo con un'amica. Ma i prezzi sono troppo alti, ho dovuto rinunciare». Risponderà alle critiche Chiara Ferragni? Staremo a vedere.

