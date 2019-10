Chanel, irruzione alla sfilata: donna sale in passerella in mezzo alle modelle. Cacciata da Gigi Hadid

Conclusione sui generis per la Fashion Week di Parigi: la sfilata Chanel, una delle più attese della settimana della moda, è diventata teatro di una vera e propria "invasione di campo" quando Marie Benoliel, attrice e youtuber, è salita in passerella e si è messa a sfilare in mezzo alle modelle. Un video diventato virale in pochi minuti: la donna, che su Instagram si chiama @Mariesinfiltre (Marie infiltrata, in soldoni), è stata poi letteralmente "cacciata" da Gigi Hadid, il meglio che potesse sperare per pubblicizzare la sua trovata.

Insomma, proprio quando tutti erano impegnati a fare considerazioni sulla presenza nel front row di Cardi B con l'outfit indossato da Cara Delevingne all'ultima sfilata di Karl Lagerfeld, Marie, vestita con un tailleur che imita il classico modello della maison, ha fatto irruzione nella scenografia che ritraeva i tetti parigini, mettendosi a sfilare ordinatamente tra le modelle, che hanno dovuto continuare imperterrite per non sconvolgere tutto il defilé. Tutte tranne Gigi Hadid, che trovandosi a un certo punto di fronte all'"infiltrata" l'ha respinta chiedendole di andare via nemmeno fosse un buttafuori. La donna non si è scomposta essendo una habituée delle passerelle: l'ultima volta si era "imbucata" da Etam. «Ho sempre sognato di fare una sfilata, sono stata da Etam ma poi ho pensato di salire di livello, e cosa c'è più in alto di Chanel?», ha spiegato Marie.



