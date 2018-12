Chanel dice basta alle pelli esotiche: «Non rispettano gli standard etici»

Niente più pelli esotiche per Chanel. A poche ore dalla sfilata al Met di New York, dove scenderà in passerella la collezione Metiers d'Art, la maison annuncia di stare rivedendo le proprie catene di approvigionamento.

«Lo facciamo per garantire che soddisfino le nostre aspettative d'integrità e tracciabilità - spiega Chanel - In questo contesto sta diventando sempre più difficile procurarsi pelli esotiche che corrispondano ai nostri standard etici. Così abbiamo deciso di modificare il nostro approccio e di non utilizzare più le pelli esotiche nelle nostre creazioni future».



