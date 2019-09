Cerchietto mania: di velluto o con le perle, ecco i più belli della stagione da indossare subito

L’ultima ad averlo indossato è Lucy Boynton, star britannica di “Bohemian Rhapsody”, ma prima di lei già Kate Middleton e Ariana Grande l’avevano sfoggiato in tempi non sospetti. Il cerchietto, accessorio cult degli anni 90, è tornato e sta diventando un alleato insostituibile per acconciare le nostre capigliature nelle occasioni più disparate.

Tutto è cominciato con la sfilata PE 2019 firmata Prada in cui maxi cerchietti imbottiti adornavano le teste delle modelle in passerella riportandoci così, con nostalgia e stile, indietro di un paio di decenni. Per l’autunno 2019 le proposte sono tantissime, per sperimentare nuovi look senza dimenticare di indossare sempre anche un pizzico di ironia.



-Velluto

Un classico made in 90s, il cerchietto bombato che tanto abbiamo indossato da piccole è il nuovo must have in fatto di accessori per capelli. Dalle sfumature più cangianti al classico e intramontabile nero, le proposte vanno dalla variante minimal in vari colori targata Asos alla versione intrecciata bordeaux o senape di Marzoline: qualunque siano forma e nuance, sono tutti destinati a diventare l’accessorio da perfetta invitata ai prossimi matrimoni autunnali.



Quest’anno isaranno all’ordine del giorno e, in vista della stagione delle feste, indossarne anche tra i capelli non farà che allietarne l’inarrestabile arrivo: il modello di, il brand made in Italy divenuto famoso per i cappellini in paglia personalizzabili (adorati, tra le altre, dalla Ferragni), realizzato in diversi colori, adatti al colore di ogni chioma da far brillare.ha chiuso la sfilatavestita di pizzo con unadalle diverse dimensioni in gradazione lasciando tutti senza fiato e con una certezza: le perle quest’anno le indosseremo tra i capelli. Il cerchietto sfoggiato dafirmatointervalla maxi perle a luminose fasce di strass; quello diricorda una cascata, preziosa e raffinata. La versione diè semplice (e più economica) e si indossa anche in ufficio, perché un filo di perle si abbina a tutto, anche al tailleur.Da accessori a protagonisti dell’outfit il passo è breve, specialmente quando si parla didall’accento rock. Dal modello cult in pelle dicon borchie dorate, alle fasce luminose con fiocchetto di cristalli sintetici difino alle versioni colorate firmate Asos e Miss Selfridge: per sentirci un pò regine anche un semplice paio di jeans.