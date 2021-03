“Cassiopea” è la nuova collezione 2021 della stilista Eleonora Altamore ispirata al futurismo

Cassiopea è la nuova collezione 2021 della stilista Eleonora Altamore che prende il nome da una stella. Afferma la stilista: «Le stelle ci regalano una visione romantica e misteriosa, luminose, lontane, accompagnano il nostro percorso di vita, irraggiungibili, ci regalano sogni ed immaginazioni terrestri ed extraterrestri».

La Fashion Designer si ispira ai futuristi siciliani dei primi del novecento ed in particolar modo al dipinto dell'artista Giovanni Varvaro “L'uomo delle stelle”. Disegna le sue creazioni attingendo dagli stessi colori, dalle forme geometriche e, come “L’uomo delle stelle” dell’opera che si libra verso il cielo tra gli astri luminosi, anche i suoi abiti sembrano fluttuare nel cosmo sensualmente avvolti nei corpi femminili, proiettando scintillii luminosi, colori e forme scolpite come fossero incise in una tavola pitagorica dalla matrice simmetrica. Cassiopea, collezione conceptual futurista, è portatrice di un messaggio che va oltre la dimensione terrena, legame imprescindibile tra passato, presente e spazia nel futuro.

E’ proprio sul tema del futuro con la frenetica conquista dello spazio, l'esplorazione dei pianeti, la visione creativa di questa collezione si proietta attraverso l’arte del futurismo. Eleonora Altamore ha ideato questa collezione durante il lockdown. In un tempo sospeso e in un futuro incerto i suoi abiti sono un inno di positività, di speranza, di cambiamento verso un mondo migliore dove ognuno di noi possa ritrovare al più presto la normalità e ritornare a vivere.

Ogni abito e accessorio della Cassiopea Collection ha il nome di una stella diversa. Ad ogni outfit sono abbinate particolarissime borse. I suoi abiti dalle linee originali sono nello stesso tempo raffinati ed eleganti. Il suo stile è inconfondibile, un mood ricercato, eccentrico ma di classe, per una donna che voglia distinguersi, che abbia carattere, indipendente, sognatrice e romantica, che non perda mai di vista la sua femminilità.

A causa dell'emergenza sanitaria in cui il nostro Paese è coinvolto per superare la pandemia legata al Covid-19, tenendo conto della dinamica delle misure restrittive riguardanti persone e imprese, la sfilata della collezione Haute Couture avrà luogo il 19 giugno 2021 alle ore 18 a Roma presso la residenza della stilista nella VI Edizione del prestigioso Gran Galà estivo “Summer Fashion and Art”.

La nota couturier, che ha conseguito il diploma di Laurea in Fashion Designer presso lo IED, Istituto Europeo di Design di Roma, ha alle spalle una lunga e luminosa carriera che l’ha portata a farsi conoscere e apprezzare non solo in Italia ma anche all’estero, presentando le sue collezioni a Parigi, New York, Praga, Malta, Dubai. Affermata stilista nel mondo del Fashion Luxury con le sue creazioni rappresenta l’eccellenza del Made in Italy. Attenta osservatrice dei mutamenti del costume non subisce le influenze di tendenze, distinguendosi con il suo stile sofisticato, concettuale, avveniristico, storico e artistico.

Il Brand Altamore è presente nelle più importanti manifestazioni d’Alta Moda italiana e internazionali. Più volte ha partecipato alla Kermesse Altaroma, ha sfilato in occasione del Festival della Canzone Italiana sulla scalinata del Casinò di Sanremo, ed anche per Casa Sanremo Moda, manifestazione a contorno del Festival, in Campidoglio per i “150 anni di Moda e Musica nell’Italia Unita” con il Patrocinio di Roma Capitale, al Salone del Lusso a Roma EXPOLUXE, per la Fondazione Telethon a Palazzo Valentini all’Evento “Le Stelle della Moda Italiana”, per la raccolta fondi a favore dei terremotati dell’Emilia Romagna con il Patrocinio della Provincia di Roma, a “Donna Sempre”, presso il carcere di Rebibbia, evento dedicato alle detenute e patrocinato dall’Onorevole Renata Polverini, al “Gran Galà della Moda” all’Hotel Excelsior di Roma, a “Crociera della Moda” su MSC Crociere con la collezione Yacthing, al Mipel The Bag Show, la più grande Fiera Internazionale della pelle e accessori moda che si svolge due volte l'anno a Milano, ricevendo il riconoscimento come Primo Brand classificato su 300 espositori con la borsa ispirata all’Art Deco’, al Teatro Greco di Taormina per il Festival Cinematografico “Nastri d’Argento”, defilé alla Serata di Gala della Fondazione Alberto Sordi all’Hilton Roma, al “Moda e Arte” a Castrocaro Terme a Palazzo Pretorio con la collezione Etrusca, e molte altre partecipazioni.

Tra le sue più famose creazioni le borse: “Horse Bag” realizzata per la Regina Elisabetta in occasione dei suoi 60 anni di Regno, "Mozah Bag" per la Principessa Sheikha Mozah del Qatar, "Anita Bag” ispirata ad Anita Garibaldi e creata in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia e donata alla Signora Clio Napolitano, “Twing Bag” per la Principessa Charlene di Monaco ed ancora la "Space Bag" per l'astronauta Samantha Cristoforetti e tra le ultime la "Roses Bag" per la First Lady Melania Trump.



Ricercatissime le sue originali e lussuose collezioni ispirate all'antica Grecia, all'Art Deco', all'Art Nouveau, alle Opere liriche “Cavalleria Rusticana", agli Egizi, agli Etruschi, all’arte Bizantina, alla Roma Imperiale, al mare con “Poseidon”, agli anni ‘20 con “Glamour”, alla natura con “White in Flower”, “Aurore Boreali” e la preziosissima “Pearl Dreams”. Tra Le ultime collezioni "Donna nel Tempo" che ripercorre tutta la storia del costume e della moda, dalla preistoria ai giorni nostri. Le creazioni di Eleonora Altamore sono a tiratura limitata e si collocano in un mercato esclusivo e di nicchia, sono tra i pezzi di lusso più desiderati dalle Signore.



Diversi sono i premi che ha ricevuto: Premio Margutta per la moda nel 2011 e la Targa per la sua partecipazione al “ModArt e Premio Margutta 2020” con la collezione “Pearl Dreams”, Premio WAW 2015 per il Made in Italy d’Eccellenza conferito dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, Premio Trinacria città di Taormina, Premio alla Moda conferito dall’ Assessorato alla Cultura e Roma Capitale presso lo Stadio di Domiziano, Premio Prestige per le Arti, Premio Mod’Arte 2019 città di Sorrento, Premio per la Moda ed il Made in Italy, conferito in Campidoglio e patrocinato da Roma Capitale. Inoltre, Il 14 ottobre 2021 le sarà assegnato a Roma il Premio D’Eccellenza “Città del Galateo – Antonio Ferraris”. Il suo motto è “La vita per l'arte è l’arte del vivere”.

