La camicia della primavera 2020? È in stile vittoriano tra colletto maxi, pizzi e ricami: ecco come indossarla

Se c'è una cosa che abbiamo capito negli ultimi anni è che vintage è bello, vintage è Tendenza, vintage è ecologico e altri innumerevoli pregi. E ormai è anche cristallino che tutto ciò che non è vintage deve (almeno) sembrarlo, come ci hanno insegnato agli sgoccioli del 2019 i famosi tronchetti in stile Downton Abbey.

E nemmeno i capi basic sono esenti dal trend: nella nostra Wishlist della settimana c'è - appunto - la nuova camicia in stile vittoriano, con colletto importante, maniche a sbuffo, merletti, rouches e qualsiasi dettaglio la faccia sembrare uscita da una telenovela ambientata nell'800.

Le abbiamo viste sulle passerelle di Parigi (il che, visto il mood romantico, ci sembra abbastanza logico) da Chanel con scollo arricciato e maniche piumate, mentre Gucci a Milano ha mandato in scena maxi colletti da educanda. Prendete nota: la sfoggia perfino Kate Middleton, con colletto alto di pizzo increspato come piaceva - anche - alla reale suocera Lady Diana.

Non sapendo come la pensate sulla questione virus non vi diremo di cimentarvi in una ricerca approfondita: essendo aperte a un modello senza bottoni quello di River Island traforato sembra gridare "Parigi" da tutte le fibre (44.99 euro su Asos). Sullo stesso prezzo quella di Warehouse con colletto romantico e un fit a maglietta. Stessa falsariga su Zalando per il modello Last Night di Stevie May con il quale vi sembrerà di essere l'eroina di un romanzo d'antan (91.95 euro in saldo). E poi c'è il modello peplum di Miss Selfridge con scollo a V e merletti (41.99 euro). Il nostro colpo di fulmine? Quella cipria di Asos design, in sconto a 33,99 euro, con colletto e maniche arricciate. Praticamente perfetta: un po' come Mary Poppins. Che l'avrebbe sicuramente indossata.

