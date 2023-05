Debutta al Cairo la prima settimana della moda egiziana

La prima Egypt Fashion Week ha fatto il suo debutto al Cairo con una serie di sfilate, tavole rotonde e workshop. Con il titolo “Past, Present & Future”, la settimana della moda egiziana ha voluto celebrare il ricco patrimonio e la civiltà dell’Egitto con oltre 70 designer che hanno mostrato le loro ultime collezioni e con alcuni professionisti della moda protagonisti di una serie di tavole rotonde, tra cui il Ceo della Saudi Fashion Commission, Burak Cakmak che ha tenuto un discorso dal titolo “Il ruolo vitale dei consigli”.

La giornata di chiusura prevista per oggi ha in programma l’evento “Shop the Runway” al Mall of Arabia e un dibattito intitolato “Stylists in Conversation”, con Julie Matos, capo stilista di Efw, Maissa e Sahar Azab, Mai Galal e Farah Baky.

I momenti salienti della settimana hanno visto workshop al Design Studio di Azza Fahmy Hub, tra cui un corso di gioielleria con avvolgimento in filo d’argento.

Abbiamo parlato con Susan Sabet, redattrice di moda e anima dell’evento, co-fondatrice dell’Egypt’s Fashion and Design Council che al Messaggero ha voluto sottolineare come «il programma dell’Efw va ben oltre le sfilate di moda e le mostre e mira a collegare i mercati locali, africani e mediorientali attraverso il design, l’artigianato, l’istruzione, la sostenibilità, la produzione e la vendita al dettaglio». Il titolo dell’evento delinea la vision dell’Efw: «il passato perché, ovviamente, i nostri designer dovrebbero essere ispirati dalla nostra cultura, dal nostro patrimonio, il presente, perché viviamo nel presente e siamo molto consapevoli di ciò che sta accadendo nel mondo e il futuro perché sappiamo dove sta andando tutto, dove dovremmo essere tra qualche anno».