Burberry rinuncia: dopo il caos Brexit la griffe del trench non aprirà la nuova fabbrica a Leeds

Dopo il caos Brexit anche un marchio storico come Burberry, quintessenza dello stile britannico, getta la spugna. La casa di moda, secondo quanto riferisce

The Guardian

, ha cancellato i suoi piani di apertura di una nuova fabbrica per produrre gli inconfondibili trench con la fodera in tartan che doveva sorgere a Leeds, nello Yorkshire. Lo stabilimento di Leeds, ricorda il quotidiano, era il fulcro dell'investimento da ben 50 milioni di sterline (circa 65 milioni di euro) per far crescere la base manifatturiera nel Regno Unito annunciato nel 2015: ma oggi, dopo anni di stallo in seguito al voto sulla Brexit, la casa di moda, che pure esclude collegamenti con i problemi derivanti dall'uscita dall'Ue, ha deciso che il terreno da 4 ettari dove doveva sorgere lo stabilimento verrà venduto. Burberry aveva pianificato di utilizzare la nuova struttura per triplicare la sua produzione nel Regno Unito di 5.000 capi alla settimana e creare così altri 200 posti di lavoro. Ma l'entusiasmo dell'azienda per il progetto, soprannominato Project Artisan, ha iniziato a raffreddarsi nel 2016, quando sono cominciate le analisi sull'impatto della decisione di uscire dall'Unione europea».

