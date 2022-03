Giovedì 31 Marzo 2022, 15:58 - Ultimo aggiornamento: 16:26

Pizzi e merletti, a noi: Bridgerton è tornato sugli schermi con il suo corollario di abiti in stile impero e ballerine (con i lacci, prego). Ma la seconda stagione della soap targata Shonda Rhimes porta anche un'inedita ventata esotica con la nuova protagonista Kate Sharma (al secolo Simone Ashley), nuovo interesse romantico di Anthony Bridgerton che ha fatto impennare le ricerche di accessori in stile indiano: leggi, la pashmina è di nuovo oggetto del desiderio.

Il corsetto dei sogni

Secondo il report di Stylight, i clic per pashmine e bangles sono aumentati rispettivamente del 37% e del 28%. I colori più richiesti sono viola (+34% di clic) e pesca/salmone (+23%), particolarmente in palette con la primavera e l'abbronzatura che tutti vorremmo. Ma una menzione a parte la merita il corsetto, che Bridgerton o meno, sta spopolando negli outfit quotidiani. Sembrava ieri che il movimento #Nobra imperversava pressandoci a bruciare i reggiseni come fossero gli anni Sessanta (o almeno ad abbandonarli in qualche cassetto dimenticato). Oggi, invece, nessuno ha più voglia di forme al naturale e tutte aspirano ad essere strizzate in qualche corsetto tipo Kim Kardashian o Rossella O'Hara, a scelta. Complice anche TikTok che ci serve da qualche tempo un tripudio di #Regencycore, ossia bustini e abiti lunghi, cappellini e velette, nonché i vari Dolce&Gabbana, Prada e Gucci (che ha reinventato il bustier in versione no gender, vedi alla voce Maneskin a Sanremo).

Tacchi addio

E dopo la vita bassa sembra proprio che ci dovremo rassegnare al ritorno di un altro must anni Duemila: le temutissime ballerine, amate da molti, detestate da tanti altri. I clic per le scarpe con i lacci sono aumentate del 31% su Stylight. Dove le abbiamo viste? Sotto le maxigonne di Bridgerton ma anche da Tory Burch a New York, abbinate a leggings e minigonne nemmeno fossimo Alexa Chung che esce ancora con Alex Turner (ma che carini erano?). L'indie sleaze è alle porte, oltre che su Instagram e su più o meno tutti i siti. Tenetevi pronte.