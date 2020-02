La borsa anni '90 torna a fare tendenza: il modello baguette è il nostro must della settimana

Qualcuna se la ricorda bene: piccola, stretta e quasi impossibile da indossare nella stagione invernale, difficile con il cappotto, con il piumino non ne parliamo. Tendenza però non fa quasi mai rima con comodità (tranne nel revival della tuta di ciniglia) e Nineties non significa solo jeans dritti e camicie tartan. Nella Wishlist della settimana c'è infatti la borsa must del decennio più in voga: la baguette, per intenderci quella con il manico corto.

Impossibile che non ve ne siate accorte visto che il trend già imperversa sui social: e tra le fan della tendenza troviamo influencer, blogger e modelle vip come Hailey Baldwin, che ultimamente si è fatta fotografare con un modello nero in cui tutto il focus è nella tracolla a catena. Insomma, è tempo di frugare negli armadi dei tempi che furono, nei negozi vintage ma pure online alla ricerca di una baguette (magari un po' meno da rapper in libera uscita).



Il modello che ci piace di più è quello a stampa cocco, già must dell'inverno e che promette di rimanere tale almeno per qualche altra stagione. Asos lo propone in ruggine (24 euro) o verniciata (20 euro). Il classico nero invece è firmato Mango (19.99 euro), che lo vuole anche in un bel color panna (15 euro) sul quale potremmo meditare. Se tutto ciò è troppo ristretto per voi (parliamo delle dimensioni della borsa), potete optare per un modello in tessuto più spazioso che ci ricorda la classica Prada in nylon. Ah, a proposito la hanno rieditata in onore della nuova tendenza e il prezzo si aggira sui 590 euro.

