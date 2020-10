Barbour, il più amato dagli italiani: pioggia di ricerche per il giaccone in stile british

Anni di trench oversize, piumini di ogni tipo e colore, giacche di velluto e chi più ne ha più ne metta: le tendenze, come ripetiamo ogni giorno, vanno e vengono ma c'è una sola giacca che sembra resistere alla moda (e, soprattutto, alle intemperie).

Secondo Stylight è il Barbour il più amato dagli italiani: affascinati dallo stile British i nostri connazionali cliccano a iosa sull'iconico brand, con un incremento delle ricerche di 153% rispetto a ottobre dello scorso anno. E se i francesi preferiscono il classico K-Way (complice la collaborazione con Sézane), in Italia pare ci siamo riscoperti vintage. Fortunatamente, aggiungeremmo.

Dove trovarlo

Per chi non avesse intenzione/ non si sentisse in grado di spulciare nei negozi di usato, che ne espongono di numerose forme, colori e condizioni, c'è una collaborazione succulenta che gli adepti del genere non si lasceranno scappare: quella di Barbour x Alexa Chung, 11 modelli disegnati dalla modella e stilista inglese e ispirati a modelli scovati nell'archivio del brand. Il nostro preferito è il maxi trench con cintura e fodera a quadri ma c'è anche lo stile bomber con colletto di ecopelliccia, mentre le nostre mamme punteranno sul Martha Barbour trapuntato.

Aggiungeteci che si tratta della giacca preferita di molti reali inglesi tra cui the Duchess Kate Middleton (ma anche Lady Diana, se preferite), con l'effetto pratico di farvi sentire subito usciti da una puntata di The Crown. L'abbinamento sovrano? Quello con gli stivali da pioggia, altra tendenza del momento. La campagna inglese è (letteralmente) a un passo.

