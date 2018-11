Barbie veste Yves Saint Laurent: abiti da sogno per la collaborazione con Mattel

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chissà se da bambine, quando abbinavamo ai mini abiti quelle scarpe piccolissime avremmo mai osato sognare così in grande. L’annuncio della collaborazione tra la, casa produttrice died ilè di qualche ora fa ma affascina già migliaia di ragazzine un po’ cresciute: la bambola più famosa del mondo ha l’onore di indossare alcune tra ledello stilista francese. L’omaggio a, uno dei designer più significativi della moda del XX secolo, riguardafacenti parte della collezione esposta al museo a lui dedicato a Parigi.LEGGI ANCHE La Barbie "Frida Khalo" vietata in Messico: la famiglia dell'artista vince la causa Tra i prescelti,, originale del, un capo che ha fatto epoca, fedelmente riprodotto nei colori e nei disegni geometriche del modello autentico, a cui la Mattel ha abbinato un caschetto di capelli in, realizzata nel, è un altro pezzo di storia della moda che Barbie accosta ad un paio di bermuda e stivali neri, senza tralasciare i dettagli più emblematici: laed ila falda larga.Immancabile nel glorioso tris l’del, dal top in raso di seta rosa e gonna di velluto con spacco frontale. Esagerato e super elegante ildel vestito, divenuto quasi il simbolo di un decennio in cui le cose si facevano in grande.Le bambole sono già in vendita al prezzo di 199 euro in edizione limitata sul sito ufficiale dell’azienda statunitense.