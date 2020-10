Cladia Schiffer per i suoi 50 anni diventa una Barbie (e indossa Versace)

Cinquant'anni di un'icona della moda si festeggiano. Per i 50 di Claudia Schiffer, nello specifico: lo si fa con una Barbie con la sua fisionomia e i suoi look più iconici pensata da Mattel. Gli outfit scelti rappresentano alcuni momenti chiave della carriera di Claudia Schiffer. Uno di questi è l’abito di Versace indossato dalla top model in occasione della sfilata autunno/inverno 1994. È un abito da sera blu da sogno, con l’iconico bustino Versace e una gonna lunga a trapezio semitrasparente e scintillante.

Questo look non solo è uno dei preferiti di Claudia Schiffer ma è stato scelto perché ha rappresentato un vero e proprio fashion moment. La Barbie Claudia Schiffer è un pezzo unico e non sarà in vendita. «Claudia e Barbie sono due donne forti e sicure di sé, perché sono sempre state le artefici del proprio destino - ha dichiarato Donatella Versace - Sono così orgogliosa che per celebrare i cinquant’anni di Claudia, sia stato scelto, come uno degli outfit, l’abito blu della sfilata del 1994. Femminile e glamour, incarna perfettamente lo stile di entrambe».

