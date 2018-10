Balenciaga, il portachiavi da 195 euro somiglia all'Arbre Magique: il brand nella bufera

Bufera su Balenciaga: dopo la borsa citazione della shopper blu di Ikea, il brand ha proposto un portachiavi che somiglia in tutto e per tutto all'Arbre Magique, popolare profumatore per auto. Il tutto, pare, senza interpellare però la Car-Freshner Corporation and Julius Sämann Ltd, detentrice dei prodotti Arbre magique, che ha deciso di fare causa.

LEGGI ANCHE La gonna di Balenciaga presa in giro dal popolo dei social

Il portachiavi, disponibile in vari colori, è di pelle di vitello e costa 195 euro (contro i due euro scarsi dell'Arbre Magique che tutti prima o dopo abbiamo avuto nelle nostre macchine). L'estate scorsa City Merchandise, azienda di souvenir dedicati alle città americane, aveva citato Balenciaga per violazione di copyright su una borsa dedicata a New York. La stilista Demna Gvasalia però continua imperterrita per la sua strada, contrariamente ad altri marchi che hanno avviato collaborazione con aziende di prodotti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA