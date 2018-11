Arriva la Moncler Poldo Dog Couture: piumini e gilet in nylon laqué

Moncler Poldo Dog Couture è la nuova linea dedicata al migliore amico dell'uomo per il quale il brand ha disegnato, in collaborazione con Poldo Dog Couture, una mini collezione che permette agli amici a quattro zampe di affrontare gli inverni più rigidi protetti e in totale comfort. I classici piumini, punto di riferimento della collezione, sono stati realizzati in un'ampia gamma di colori e taglie per vestire proprio tutti i

nostri migliori amici pelosi

I capi sono realizzati in nylon laqué, materiale iconico di Moncler e la palette di colori è arricchita con nuove tonalità, dall'azzurro al rosa baby fino al fucsia. I gilet sono declinati in due varianti: quella reversibile ha il cappuccio ed è disponibile nel bicolore rosso e blu, mentre quella con il cappuccio staccabile richiama il tricolore francese. La bandiera francese infatti appare anche nella banda colorata utilizzata per il collare e per il guinzaglio. Per i giorni meno freddi c'è la felpa col cappuccio, blu o rosso con bordi bianchi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

”.