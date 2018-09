Annalisa Scarrone sbarca nella moda, la cantautrice nuova testimonial del brand Tezenis

Chi non ricorda il celebre brano “Barcelona” cantato dai Queen e dall'indimenticato frontman della band, Freddie Mercury, con la soprano Montserrat Caballé alzi la mano. La città iberica diventa la suggestiva ispirazione per il lancio dell'ultimo bra firmato Tezenis con una testimonial d'eccezione, la cantautrice Annalisa Scarrone che, dopo aver partecipato al programma “Amici di Maria De Filippi” e aver conquistato il terzo posto allo scorso Festival di Sanremo con “Il mondo prima di te”, presta il suo volto per la nuova campagna del marchio leader nell'universo dell'underwear.

La scelta di Barcellona, terra e crocevia culturale di emozioni ed espressioni artistiche nonché ricca di contaminazioni, dipende dalla voglia di conferire al reggiseno unicità e versatilità allo stesso tempo. Chi ha visitato Barcellona avrà notato la bellezza delle opere di Dalì, Picasso e Mirò, solo per citarne alcuni, tra cubismo, post-modernismo e correnti pittoriche contemporanee. Così il nuovo bra “Barcelona”, proprio come la città catalana, diventa la hit per l'advertising campaign Tezenis, accompagnata dal sound pop del brano cantato da Annalisa dal titolo “Bye Bye” e destinato a spopolare nelle radio.

Touch extrasoft, coppe preformate e imbottitura leggera che valorizzano il seno senza ferretti, ma anche la silhouette, regalando una forma più arrotondata. E le spalline, regolabili nella parte posteriore, diventano più larghe nelle taglie più grandi adattandosi, quindi, anche alle fisicità over e curvy. Nelle immagini di backstage la bella Annalisa si lascia fotografare indossando leggins aderenti total black e in vita una camicia hipster style. Mentre dipinge con lo spray il suo nome tra le stelle colorate.

