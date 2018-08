Anna Wintour "direttrice a vita", l'ispiratrice del Diavolo veste Prada resta a Vogue

Anna Wintour non lascia Vogue. Tutt'altro. L'algida ispiratrice del “ Diavolo Veste Prada ” , il film del 2006 in cui le diede il volto Meryl Streep, resterà «indefinitamente» al timone della più influente rivista di moda. Direttore a vita. Lo ha confermato Conde Nast tagliando corto con le voci della fine di un'era a Vogue Usa dopo il matrimonio, il 7 luglio a Long Island, della figlia Bee Shaffer con il regista italiano Francesco Carrozzini, figlio della grande amica Franca Sozzani, e dopo l'uscita del numero di settembre del magazine, considerato il più importante di tutto l'anno al punto da ispirare il documentario del 2009 “ The September Issue ” di R. J. Cutler.



La Winter resterà come parte «integrale» del gruppo editoriale, ha detto l'amministratore delegato del gruppo editoriale Bob Sauerberg, rendendo omaggio ad Anna come a una «leader creativa la cui influenza è fuori misura».



Anna Wintour ha 68 anni, ed è alla direzione dell'edizione statunitense di Vogue dal 1988, a cui è arrivata dopo avere guidato la rivista di moda nel Regno Unito, sua terra d'origine. Dopo aver diretto Vogue Usa per tre decenni, dal 2013 è diventata anche direttore artistico di Conde Nast. Nello stesso anno è stata fatta “ Dama ” dalla regina Elisabetta per i suoi servizi al mondo della moda e del giornalismo. Considerata un deus ex machina capace di fare e disfare le carriere degli stilisti, da anni la Wintour fa da madrina al gala di maggio del Metropolitan Museum, fonte esclusiva di finanziamento per il Constume Institute che di recente è stato intitolato proprio a suo nome.

Mercoledì 1 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:42



© RIPRODUZIONE RISERVATA