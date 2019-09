Anna Wintour terrà un corso su come fare carriera: «Essere famosi è facile, il successo è un'altra cosa»

È la donna più potente del fashion system, in prima fila a tutte le sfilate che contano, osannata e temuta da designer, modelle, assistenti e un po' chiunque si trovi a gravitarle intorno. Anna Wintour, storica direttrice di Vogue America, da 30 anni fa e disfa copertine, pagine e, soprattutto, tendenze varie.

Protagonista di libri e film (vedi alla voce cult "Il diavolo veste Prada"), è diventata famosa - anche - per le sue scelte impopolari: per dirne una, la copertina con Kim Kardashian e Kanye West (2014) o quella con Madonna (1989), prima celebrità ad apparire in prima pagina sul celebre magazine. Il tutto deciso dietro gli impenetrabili occhiali scuri che sono diventati la sua "signature".

E ora, Anna Wintour sembra aver deciso di condividere qualcuno dei suoi segreti (forse) con i comuni mortali. Con un occhio particolare a chi spera di far carriera nel mondo della moda: la direttrice infatti terrà una masterclass online composta da 12 video nella quale non solo ripercorrerà i momenti storici della sua Vogue, ma spiegherà anche come intercettare tendenze e nuovi talenti, nonché come salire (e restare) sulla cresta dell'onda come solo lei e pochi altri hanno saputo fare in questi anni. Il tutto alla modica cifra di circa 200 euro più il costo della vostra connessione Internet. «Diventare famosi oggi è facile - ha spiegato Anna - ma non è altrettanto facile diventare di successo». Miranda Priestly non avrebbe saputo dirlo meglio.



