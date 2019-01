Altaroma, Federica Tosi debutta in passerella: in prima fila anche Sarah Felberbaum e Claudia Pandolfi

Si è vista tanta pelle e seta sulla prima passerella romana firmata Federica Tosi, in scena al PratiBus District della capitale. Protagoniste le gambe, tra spacchi e minigonne, in questo defilè che è stato un debutto a tutti gli effetti, con un parterre ricco di celebrità arrivate ad applaudire la stilista romana nell’ex deposito Atac in piazza Bainsizza, che AltaRoma ha proposto come hub creativo e trampolino di lancio per giovani talenti, pur tenendo vivo il legame con il passato e le maison storiche.

Così la stilista si fa strada tra i “big”, non si può certo più considerare una emergente.

Con la sua femminilità e il piglio rock contemporaneo la Tosi ha conquistato il gusto di tante attrici e cantanti note, tra le quali Laura Pausini e Emma, l’attenzione dei buyer di rinomate boutique italiane dove è ormai presente con successo, e il caloroso applauso di un ampio pubblico femminile fatto di teenager e donne in carriera. Per la prossima collezione F/W 19/20 si guarda agli anni ’80 con una rivisitazione contemporanea dal gusto metropolitano e dai tagli più moderni, meno eccentrici del passato: non mancano spalline e miniskirt. Le linee come nello stile della designer restano pulite, con ampi volumi, vita rigorosamente strizzata da cinture per un appeal sofisticato.



Bagliori lucenti si palesano su materiali diversi, grazie ai contrasti dei tessuti, volti ora alle morbidezze della seta e dello chiffon, ora alla matericità della pelle. Nuance accese, come il rosso, il giallo e il petrolio si mescolano a tinte neutre come il nero e il beige. Ad aprire il fashion show un incantevole “total white” nella versione tailleur con giacca doppiopetto o con il cappotto vestaglia da indossare sopra all’abito cortissimo e con tanto di stivali bianchi.

Nel mood della designer si consolida l’urban chic del vestire femminile, “votato alla vestibilità e alla portabilità” - come sottolinea Federica Tosi, madre in carriera appena entrata negli “anta” con tre figli più due acquisiti, splendido esempio di una famiglia allargata moderna. “Una donna deve vestire in modo armonioso dalla mattina alla sera - ci confida Federica - scegliendo look che sappiano accompagnarla durante tutto il giorno no-stop giocando con gli accessori e cambiando magari un dettaglio”. La parola d’ordine del suo stile è design eclettico e attitude sofisticato.

Con il suo marchio, Federica Tosi porta in auge un nuovo concetto di MADE IN ITALY, molto attento alle esigenze di mercato e supportato da un’osservazione attenta del prodotto in cui artigianalità e design trovano concreta espressione in gioielli dall'appeal minimal e sofisticato e capi eclettici, dalla forte connotazione urbana. Fondamentale, per il buon esito delle collezioni, è la collaborazione con l’azienda pugliese di produzione DG Group Srl e l'attenta ricerca nei materiali: tessuti tecnici, seta e pellami pregiati all'insegna di un'inedita attitudine metropolitana.

La Tosi dona un tocco di sensualità ed eleganza ad un pubblico femminile ampio e trasversale, perfetto per ogni occasione, dal tempo libero al lavoro all’evento mondano. Così in pochi anni il brand si è posizionato nei best shops e departement store più conosciuti come Rinascente Milano e Roma, Bredo Cortina, Penelope Brescia, Gaudenzi Riccione, Gente Roma, ed è presente nelle più importanti piattaforme di vendita online come Farfetch e Luisa Via Roma.

Dopo aver vinto, nel 2016, il Lancia Prize Award, in collaborazione con White Milano, il successo si è consolidato con la partecipazione alla Guangzhou Fashion Week in Cina, dove Federica Tosi ha vinto il premio come miglior brand, il Global Original Design Award. Ha sfilato persino in Russia, ovunque con ottimi riscontri ed ora finalmente il debutto nella sua amata città le apre le porte di un’ulteriore scalata: Milano, New York o Parigi… Ci chiediamo quale sarà la prossima meta a cui punta la stilista dalla grande ambizione e dal gusto versatile che regala una moda a portata di tutte, con meno omologazione come nello spirito di AltaRoma e delle attrici che la interpretano da Claudia Pandolfi a Sarah Felberbaum, Matilde Gioli, Nicoletta Romanoff, Ilaria Spada, Tosca D’Aquino, Fabrizia Sacchi, tutte rigorosamente presenti.



