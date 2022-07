Altaroma, all’Ex Caserma Guido Reni sfilano “Le Messaggere dell’Olimpo” di Gretel Z.

Il gioco dell’introspezione, la quiete dopo la tempesta. E quell’attimo in cui, dopo un temporale, ci si sente al sicuro sino ad osservare l’arcobaleno. La collezione spring-summer 2023, presentata dal brand Gretel Z. sulla catwalk dell’Ex Caserma Guido Reni durante l’edizione estiva della fashion week organizzata da Altaroma, è un’attesa paziente verso la pace interiore ed esteriore. Il momento ideale che consegna alla stilista milanese Gretel Zanotti una magica ispirazione tradotta ne “Le Messaggere dell’Olimpo”. La designer si identifica con Iris, mitologica figura ellenica che dal cielo alla terra, fino alla profondità degli abissi, tra luce e oscurità vaga illuminando ciò che la circonda con i suoi colori. Gli abiti in passerella riprendono tuniche e chitoni dalle gocce iridescenti, i pepli con cui, solitamente, la dea viene raffigurata nell’arte e nella pittura.

Variopinti long e minidress, scie brillanti al passaggio di preziosi tessuti, lavorazioni che ricordano le onde del mare e testimoniano la cura nonché l’attenzione per l’artigianalità da parte della maison. La leggerezza delle piume sfiora le texture, i cristalli naturali vengono incastonati come gemme in piccoli capolavori di alta sartoria arricchiti da ricami floreali. «Amazzonite, quarzo rosa e madreperla sono volti a richiamare e spargere l’energia antica della Madre Terra», spiega Zanotti. Un omaggio alla divinità dell’iride reinterpretando l’Haute Couture in chiave contemporanea all’interno di uno show ready to wear che incanta. E fa riflettere sugli stilemi, il lessico stilistico della moda attuale che guarda al passato, abbracciando la tradizione, per proiettarsi nel futuro attraverso un’originale visione del lusso.