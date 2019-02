"Alexander McQueen. Il genio della moda", al cinema l'omaggio al visionario incompreso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Geniale, anticonformista e borderline. La personalità eclettica di Alexander McQueen, stilista tormentato e senza regole, rivive sul grande schermo con il biopic "Alexander McQueen. Il genio della moda", diretto da Ian Bonhôte e Peter Ettedgui e nelle sale dal 10 al 13 marzo.Diviso in cinque capitoli, ed accompagnato da una straordinaria colonna sonora, il film sottolinea i momenti fondamentali della vita del designer attraverso una selezione dei suoi spettacoli più iconici: “Jack the Ripper Stalks His Victims” del 1992; “Highland Rape”, il più controverso; “Search for the Golden Fleece” il debutto per Givenchy; “Voss”, in cui esplora il connubio tra follia e bellezza. Il capitolo finale “Plato’s Atlantis” è un viaggio che inizia con la collezione realizzata in memoria della grande amica e musa Isabella Blow, morta suicida, e termina con lo show finale realizzato prima che McQueen stesso si togliesse la vita, quasi un epilogo della sua esistenza.Il film ricostruisce la vita straordinaria di questo enfant prodige, dall'apprendistato nella celebre sartoria Savile Row alla sua prematura morte all'età di 40 anni, attraverso una forma narrativa inusuale, frammentata e rivoluzionaria, con materiali d'archivio, ed interviste esclusive ai famigliari e agli amici, a coloro che hanno reso possibile il 'miracolo McQueen'. In effetti lo stesso stilista si definiva solo come un "teppista dell’East End che sapeva usare l’ago", che disegnava vestiti invece di andare a scuola, dove non brillava per profitto, e che spendeva i soldi del sussidio di disoccupazione acquistando stoffe per i suoi abiti da sogno. I suoi amici sono sempre stati i primi sponsor e finanziatori delle collezioni. È grazie a loro, infatti, che l'anima punk ribelle del designer si è evoluta, uscendo dalla working class inglese per conquistare Parigi e l'Haute Couture con creazioni indimenticabili.