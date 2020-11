Nike Air Jordan sneakers più richieste del 2020: per Natale sono sold out. Ecco dove trovarle

Non solo Lidl: c'è un altro marchio di sneakers che, soprattutto sotto Natale, sono sold out ovunque e quasi introvabili. Stiamo parlando delle Nike Air Jordan, oggetto del desiderio di bambini, adolescenti e adulti, ossia le più richieste del 2020. Ovviamente non sono paragonabili a quelle (comunque esaurite) del marchio low cost: il modello costa sui 120 euro, peccato che sul sito della Nike tutti i numeri siano sold out e bisogni mettersi in coda per sperare di ottenerne uno.

Non a caso il marchio che porta il nome del famoso cestista è il più ambito sul mercato dell'usato, con cifre stellari (anche il 3000%). Il modello più ricercato del 2020, secondo il report di fine anno di Lyst, è proprio quello Air Jordan 13 Retro Flint, grazie alla serie Tv The Last Dance. Sono loro le sneaker più vendute dell'anno da StockX, 40mila solo nel primo mese dopo il drop: un record. E la situazione non cambia né al secondo né al terzo posto dove troviamo rispettivamente le Air Jordan 4 retro Off-White sail (prezzo di rivendita di 1.200 dollari) e le Air Jordan 1 Retro High Dior, le sneaker più costose, in vendita a duemila dollari con un prezzo medio di rivendita di oltre 10mila.

Ma dove trovarle se i vostri congiunti di tutte le età le chiedono insistentemente? Probabilmente andare a fare la fila davanti ai negozi sportivi è pressochè inutile: meglio spulciare il web alla ricerca di siti che però verifichino l'autenticità (perché il falso è sempre in agguato). Qualche negozio, ci dicono, ha le vetrine ancora piene: ma dovrete essere pronti a pagarle più di quanto preventivato.

