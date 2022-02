Adele diva ai Brit Awards con l'abito nero firmato Armani: la cantante fa il pieno di premi

Adele diva in total black ai Brit Awards. La cantante, che si è esibita live e ha fatto il pieno di premi alla serata londinese, ha sfoggiato un abito nero in velluto di seta, scollatura profonda e strascico firmato Giorgio Armani Privé.

La premiazione senza categorie di genere

La superstar britannica ha vinto tre premi, tra cui l'ambito Album of the Year. Una premiazione quella di questa edizione che ha visto eliminare per la prima volta le categorie di genere. Adele ha vinto il miglior album con «30», così come la canzone dell'anno per il suo singolo di successo «Easy On Me» e l'artista dell'anno, non più femmina o maschio, rispettando i tempi che cambiano. «Capisco perché hanno cambiato il nome di questo premio, ma adoro essere una donna, essere un'artista donna, lo voglio» ha detto tra gli applausi alla O2 arena gremita di Londra.

«Non posso credere che una ballata per pianoforte abbia vinto contro così tanti banger» ha detto dopo aver vinto la canzone dell'anno contro la concorrenza di artisti del calibro di A1 e J1, Central Cee, Glass Animals e KSI. Gli inglesi hanno affermato di aver eliminato le categorie di genere per celebrare «gli artisti esclusivamente per la loro musica e il loro lavoro, piuttosto che per come scelgono di identificarsi o come altri potrebbero vederli».