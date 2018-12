Un master all'Accademia di Belle Arti di Firenze per imparare a creare i tessuti d'arte per la moda e per il cinema

Un master per imparare a creare i tessuti d'arte. E' quanto propone l'Accademia di Belle Arti di Firenze che continua nel suo percorso di diversificazione dell'offerta formativa promuovendo, in collaborazione con la Fondazione Arte della Seta Lisio - Firenze, la seconda edizione del Master in Textile - Creazione di tessuti d'arte: 1500 ore per apprendere le principali tecniche di progettazione e realizzazione di tessuti di pregio su vari tipi di telaio a stretto contatto con docenti, artisti, professionisti ed esperti del settore.



Tra gli sbocchi professionali previsti, i settori della moda e della manifattura tessile, ma anche quelli del restauro di tessili antichi, della realizzazione di stoffe destinate a capi per il cinema e il teatro. Previste 250 ore di stage e tirocini in aziende tessili, gallerie d'arte dedicate alla cultura tessile e al restauro, musei in Italia e all'estero iniziando così a muovere i primi passi nel settore. «Attraverso questo master vogliamo formare figure di alto profilo in grado di recuperare abilità artigianali e artistiche d'eccellenza - spiega il direttore Claudio Rocca - figure capaci di distinguersi nell'ambito della produzione manifatturiera per qualità e professionalità

