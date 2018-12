“Christmas Street Party”, a Roma il Natale è fashion

Botteghe artigiane spesso sconosciute ai più. Laboratori-atelier dove la maestria sartoriale è di casa e per il Natale si veste di luci, musica e colori per la terza edizione del “Christmas Street Party” che coinvolge via dell'Oca e via della Penna nella Capitale, a pochi passi da piazza del Popolo. Un evento che ieri sera ha visto boutique e negozi, talvolta considerati di nicchia, aperti fino a tardi per celebrare in anticipo le tanto attese feste natalizie grazie alla volontà e all'impegno dei commercianti che, in quella strada, conservano il valore dell'autenticità made in Italy e promuovono quel savoir faire che ha il sapore dell'artigianato e della ricerca. Anche estetica.

Moda, handmade, mixology, food e performance live dal mood anni '60 e '80 per un evento che anima il quartiere e festeggia la creatività italiana, consentendo ai tanti ospiti di scoprire piccole perle di alta sartoria, ma non solo, realizzate rigorosamente a mano. Pezzi unici e originali come i cappelli di Patrizia Fabri by Antica Manifattura Cappelli che sono vere e proprie sculture da indossare, personalizzabili e dal fascino senza tempo. Accanto ai copricapi c'è anche la possibilità di scoprire le agende in velluto di Ecriteau, raffinato negozio romano di home couture. Poi, via libera alle esperienze olfattive e alle fragranze con i luxury parfum di Eau d'Italie, adatti non solo al corpo ma anche all'ambiente. Le stampe cult sulle creazioni di Laura Urbinati, indossate dalle star sui più importanti red carpet, lasciano poi il passo agli abiti su misura dell'atelier di Cristina Bomba, con giochi sartoriali che non dimenticano il menswear, accessori e bijoux.



Non solo fashion, inoltre, perché arte e design diventano protagonisti on the road attraverso gli articoli selezionati daper, con un focus sull'oggettistica svedese e decorazioni natalizie dal tema scandinavo. Il tutto impreziosito e arricchito dai gioielli principeschi e aristocratici die la sua visione avanguardista, nonché le lampade al neon soffiato di. E mentre l'esperta di etichettaregala pillole di bon ton con la presentazione del suo libro “Galateo in 5 minuti” da, si attendono ospiti illustri e volti noti tra i quali, la presidente del I Municipio. Piatti gourmet e crudité al ristorante “La Penna d'Oca” con gli chef stellati, mentre l'aperitivo è tra le atmosfere da Belle Époque ,che risalgono al 1925 e per questo affascinanti, dell'Hotel Locarno, accolti dalla proprietaria, e lo stile liberty con quel tocco contemporaneo dell'Hotel Anhai. Laallieta la serata con un sound di festa che fonde funk, jazz e musica latina, tra percussioni e fiati per augurare a tutti “Buon Natale!”.

