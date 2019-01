Altaroma, Sylvio Giardina in mostra al Mattatoio: poesia e luci con "Vertigo"

«“Vertigo” è il risultato di un processo creativo e di uno studio meticoloso, in cui l’alta sartorialità e il valore intrinseco dell’artigianalità della nuova collezione Primavera-Estate 2019 vengono esaltati dalla struttura immersiva dell’installazione, che trascina lo spettatore in una vertigine audio-visiva, dove lo spazio e il tempo non esistono».

Altaroma, Morfosis in passerella elogia le imperfezioni: «È ciò che ci rende uniche»



Con queste parole lo stilista Sylvio Giardina definisce e caratterizza le sue creazioni sartoriali in mostra al Mattatoio, in un progetto a metà tra l’installazione e la performance. Sono in mostra cinque abiti (realizzati in tre mesi), cinque candide nuvole di tulle che ipnotizzano il visitatore per la loro minuzia sartoriale, l'armonia creativa e la ricchezza artigianale.

Rifacendosi agli effetti visivi della Shadow Art, l'idea di Giardina è di coinvolgere lo spettatore con giochi chiaroscurali generati dalle proiezioni su oggetti in cristallo molato di proprietà dell’autore e la geometrica degli intarsi in tulle e in organza degli abiti. Perché per Sylvio Giardina l’arte è l’ispirazione e la moda lo strumento. Il pubblico può allora apprezzare l’intervento studiato per raccontare la genesi, le ispirazioni e le riflessioni che hanno portato a determinare i connotati dei cinque abiti, i primi della nuova collezione Haute Couture PE2019.

Promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita culturale e Azienda Speciale Palaexpo e presentata al padiglione 9B del Mattatoio, l’installazione Vertigo è stata inaugurata in concomitanza con l’edizione 2019 di Altaroma.

x< VERTIGO < di Sylvio Giardina

Mattatoio, Padiglione 9B, Piazza Orazio Giustiniani, 4

Dal 27 gennaio al 28 febbraio

Dal martedì alla domenica ore 14-20

Lunedì chiuso.

L'ingresso è consentito fino a 30 minuti prima della chiusura.

www.mattatoioroma.it

www.sylviogiardina.com

Ultimo aggiornamento: 11:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA